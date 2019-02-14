Хосеп Мария Бартомеу: "Взаимоотношения "Барселоны" и Месси будут продолжаться вечно"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сказал, что руководство клуба планирует предложить капитану и нападающему команды Лионелю Месси​ новый контракт, сообщает Marca. Текущее соглашение 31-летнего аргентинца с каталонцами истекает в конце июня 2021 года.

– Конечно, мы предложим Месси новый контракт. Пока это не вопрос самого ближайшего времени, но мы обязательно обговорим все с Лео. Лионель – игрок одного клуба. Взаимоотношения "Барселоны" и Месси будут продолжаться вечно, – цитирует Бартомеу Marca.

В текущем сезоне Месси сыграл в 29 матчах за "Барселону", забил 29 голов и отдал 17 голевых передач.

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