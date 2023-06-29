Бэйл: «Если «Реал» побеждал 5:0, а Роналду не забивал, он бросал бутсы в раздевалке, как будто был зол»
Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как экс-форвард мадридцев Криштиану Роналду реагировал на матчи без забитых мячей.
«У него были моменты, когда, например, если мы побеждали со счетом 5:0, а он не забивал, он бросал бутсы в раздевалке, как будто был зол.
Он был хорошим парнем, у нас действительно не было никаких проблем, у него хороший менталитет», - приводит слова Бэйла Sport Bible.
После этого Гарета спросили, благодарил ли Роналду одноклубников после вручения «Золотых мячей»
«Думаю, да, но... Да», — ответил валлиец.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. За это время ему 4 раза вручали «Золотой мяч». Он провел за мадридцев 438 матчей, забил 450 мячей и отдал 131 голевую передачу.
С января этого года 38-летний португалец играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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3
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
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7
|Осасуна
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8
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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