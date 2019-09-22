«Хетафе» забил 4 мяча «Мальорке»

«Хетафе» обыграл «Мальорку» в матче 5-го тура чемпионата Испании — 4:2.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

«Хетафе» — «Мальорка» — 4:2 (2:0)

Голы: Баба, 7 — в свои ворота (1:0). Хорхе Молина, 33 — с пенальти (2:0). Ньом, 63 (3:0). Будимир, 70 (3:1). Будимир, 77 (3:2). Анхель, 84 (4:2).

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Кукурелья (Кенеди, 89), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина, Хасон (Портильо, 82), Хайме Мата (Анхель, 66).

«Мальорка»: Рейна, Рахман Баба (Агбеньеню, 19), Вальент, Кампос, Састре, Севилья (Кубо, 19), Фебас, Родригес (Алегрия, 71), Баба, Джуниор, Будимир.

Предупреждения: Састре, 32. Хайме Мата, 45+2. Кабрера, 48. Суарес, 59. Фабрисио Агосто, 60. Хасон, 61. Фебас, 79. Агбеньеню, 86. Баба, 87.

Судья: Хайме Латре.

22 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».