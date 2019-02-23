"Хетафе" выиграл у "Райо Вальекано" и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Испании

"Хетафе" в матче 25-го тура чемпионата Испании переиграл "Райо Вальекано" - 2:1. В составе победителей отличились Хайме Мата и Хорхе Молина. Единственный гол у "Райо Вальекано" забил Рауль Де Томас.

"Хетафе" с 39 очками поднялся на 4-е место турнирной таблицы чемпионата Испании. "Райо Вальекано" (23 очка) - на предпоследнем месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Хетафе" - "Райо Вальекано" - 2:1 (1:0)

Голы: Хайме Мата, 28 (1:0). Рауль де Томас, 58 (1:1). Хорхе Молина, 68 (2:1).



"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Фламини, Портильо (Оливера, 73), Максимович, Хорхе Молина (Кристофоро, 84), Хайме Мата (Анхель, 90+1).



"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито, Ба, Веласкес (Посо, 71), Алекс Морено, Трехо, Имбула (Марио Суарес, 60), Комесанья, Эмбарба (Альваро Гарсия, 55), Рауль де Томас.



Предупреждения: Антунеш, 33. Суарес, 82. Марио Суарес, 90.



Судья: Альберола Рохас (Испания).



23 февраля. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

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