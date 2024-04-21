«Реал Сосьедад» не сумел обыграть «Хетафе», Захаряна заменили на 68-й минуте

«Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Хетафе» в матче 32-го тура испанской ла лиги — 1:1.

На 13-й минуте Андер Барренечеа вывел гостей вперед. «Хетафе» отыгрался на 29-й минуте благодаря голу Хуанми Латасы.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды. Его заменили на 68-й минуте.

«Реал Сосьедад» (51 очко) остается на шестом месте в ла лиге. «Хетафе» (40) поднялся на девятую позицию в турнирной таблице.