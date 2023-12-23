Хави знает, в каком случае ему придется уйти с поста главного тренера «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави знает, что если команда не выиграет ни одного титула в этом сезоне, то ему придется покинуть свой пост, сообщает AS.

По данным источника, Хави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта планируют выиграть как минимум два титула. В клубе верят в тренера и надеются на положительный результат.

В чемпионате Испании «Барса» идет третьей, отставая от лидирующих «Жироны» и «Реала» на 7 очков.