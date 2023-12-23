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Сегодня, 18:33

Хави знает, в каком случае ему придется уйти с поста главного тренера «Барсы»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави знает, что если команда не выиграет ни одного титула в этом сезоне, то ему придется покинуть свой пост, сообщает AS.

По данным источника, Хави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта планируют выиграть как минимум два титула. В клубе верят в тренера и надеются на положительный результат.

В чемпионате Испании «Барса» идет третьей, отставая от лидирующих «Жироны» и «Реала» на 7 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
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Хетафе

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Атлетико

 11
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Тони Кроос

Реал

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Диего Рико

Хетафе

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Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
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Реал

 12 2 1
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Хетафе

 11 1 3
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