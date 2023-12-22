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Сегодня, 18:04

Беллингем вместе с Мбаппе и Холанном стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt

Руслан Минаев
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем вошел в список самых подорожавших игроков чемпионата Испании.

Стоимость 20-летнего англичанина увеличилась на 30 миллионов евро и составляет 180 миллионов. Он сравнялся по стоимости с нападающими Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Эрлином Холанном («Манчестер Сити») — тройка делит первое место в списке самых дорогих игроков мира.

Вторым самым подорожавшим игроком ла лиги стал арендованный у «Атлетико» нападающий «Алавеса» Саму Омородион — 20 миллионов евро (+14 миллионов).

В тройку вошел украинский форвард «Жироны» Артем Довбик — 28 миллионов евро (+13 миллионов).

В списке самых подешевевших игроков — Педри, Френки де Йонг, Рафинья, Жоау Канселу, Жоау Феликс, Роберт Левандовски (все — «Барселона»), Тибо Куртуа, Давид Алаба (оба — «Реал»), Родриго Де Пауль, Анхель Корреа (оба — «Атлетико». Все игроки подешевели на 10 миллионов евро.

Анхель Корреа
Давид Алаба
Джуд Беллингем
Жоау Канселу
Жоау Феликс
Роберт Левандовски
Тибо Куртуа
Френки де Йонг
ФК Реал
Педри (Барселона)
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«Барселоне» интересны Рабьо и Верратти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
5
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 1 : 2
23.12 18:15
Атлетико – Севилья
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 11
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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