Тиагу Мотта отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Барселону»

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Барселону» после ухода Хави из клуба.

28 января Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона-2023/24.

«Я слышал о том, что Хави ушел, мне сказали несколько минут назад. Могу ли я возглавить «Барселону»? Я живу настоящим и наслаждаюсь работой с нынешней командой», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мотты.

Мотта выступал за каталонский клуб как футболист с 1999 по 2007 год. Он возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года.