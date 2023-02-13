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Сегодня, 10:27

Хави — об отрыве от «Реала»: «Впереди еще 17 матчей, это целый мир. Не стоит расслабляться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команде не стоит расслабляться при отрыве от «Реала» в 11 очков.

В прошедшем матче 21-го тура ла лиги каталонская команда одержала победу над «Вильярреалом» (1:0) и на 11 баллов оторвалась от «Реала», у которого есть один матч в запасе.

«Впереди еще 17 матчей, это целый мир. Отрыв от «Реала» большой, но нам не стоит расслабляться. Я счастлив, потому что у «Барселоны» превосходная серия результатов. Игру еще можно улучшать. Но команда производит очень серьезное, надежное и ответственное впечатление. Победа над «Вильярреалом» — еще одно доказательство», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 56 очков за 21 матч. «Реал» занимает 2-ю строчку с 45 баллами за 20 матчей.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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