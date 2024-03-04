«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком», де Йонг и Педри получили травмы в первом тайме

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 0:0.

В первом тайме два полузащитника каталонцев получили травмы: на 26-й минуте был заменен Френки де Йонг, на 45-й — Педри. Де Йонг не смог уйти с поля сам, Педри покинул газон самостоятельно, но заплакал на скамейке после того, как вместо него вышел Ламин Ямаль.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице ла лиги с 58 очками, «Атлетик» идет пятым с 50 очками.