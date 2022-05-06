Хави рассказал о переговорах по новому контракту с полузащитником «Барселоны» Гави

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о переговорах по новому контракту с полузащитником команды Гави.

«Обе стороны хотят продолжать сотрудничество. Для нас очень важно сохранить Гави. Он — часть будущего клуба. У меня прекрасные отношения с его агентом, мы ведем переговоры», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

В сезоне-2021/22 Гави забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за «Барселону». Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Сегодня появилась информация о том, что «Барселона» приблизилась к продлению соглашения с 17-летним испанцем.