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Сегодня, 14:36

Хави рассказал о переговорах по новому контракту с полузащитником «Барселоны» Гави

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о переговорах по новому контракту с полузащитником команды Гави.

«Обе стороны хотят продолжать сотрудничество. Для нас очень важно сохранить Гави. Он — часть будущего клуба. У меня прекрасные отношения с его агентом, мы ведем переговоры», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

В сезоне-2021/22 Гави забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за «Барселону». Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Сегодня появилась информация о том, что «Барселона» приблизилась к продлению соглашения с 17-летним испанцем.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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«Барселона» приблизилась к продлению контракта с Гави
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
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8.05 22:00
Атлетико – Реал
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