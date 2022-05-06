«Барселона» приблизилась к продлению контракта с Гави

«Барселона» провела очередной раунд переговоров по новому контракту с полузащитником Гави, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, представители каталонского клуба встретились с агентом 17-летнего испанца Иваном де ла Пеньей. По итогам переговоров стороны приблизились к заключению соглашения.

«Барселона» близка к продлению контракта с футболистом, клубу и агенту игрока осталось обсудить несколько деталей.

В сезоне-2021/22 Гави забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за «Барселону». Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.