Азар, Бэйл и Марсело могут покинуть «Реал» в нынешнем сезоне

«Реал» собирается продать ряд футболистов в нынешнем сезоне, сообщает AS.

По информации источника, покинуть мадридский клуб могут защитники Хесус Вальехо и Марсело, полузащитники Эден Азар и Гарет Бэйл, а также нападающий Лука Йович.

Отмечается, что присутствие этих игроков экономически не выгодно «Реалу».

Сэкономленные деньги от продажи мадридский клуб хочет потратить на подписание контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, а также на продление контракта с форвардом Винисиусом.

После 12 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 27 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.