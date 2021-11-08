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Азар, Бэйл и Марсело могут покинуть «Реал» в нынешнем сезоне

09:12
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«Реал» собирается продать ряд футболистов в нынешнем сезоне, сообщает AS.

По информации источника, покинуть мадридский клуб могут защитники Хесус Вальехо и Марсело, полузащитники Эден Азар и Гарет Бэйл, а также нападающий Лука Йович.

Отмечается, что присутствие этих игроков экономически не выгодно «Реалу».

Сэкономленные деньги от продажи мадридский клуб хочет потратить на подписание контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, а также на продление контракта с форвардом Винисиусом.

После 12 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 27 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/06/primera/1636194784_758171.html

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