Азар, Бэйл и Марсело могут покинуть «Реал» в нынешнем сезоне
09:12
«Реал» собирается продать ряд футболистов в нынешнем сезоне, сообщает AS.
По информации источника, покинуть мадридский клуб могут защитники Хесус Вальехо и Марсело, полузащитники Эден Азар и Гарет Бэйл, а также нападающий Лука Йович.
Отмечается, что присутствие этих игроков экономически не выгодно «Реалу».
Сэкономленные деньги от продажи мадридский клуб хочет потратить на подписание контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, а также на продление контракта с форвардом Винисиусом.
После 12 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 27 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/06/primera/1636194784_758171.html
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