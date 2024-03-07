Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

7 марта, 17:40

Хави назвал Лапорту лучшим президентом в истории «Барселоны»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о работе президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Свой пост функционер занимает с марта 2021 года.

«Лапорта — лучший президент в истории «Барселоны», что он должен доказать еще раз. Он опытен, позитивен и обладает лидерскими качествами. Если и есть кто-то, кто способен вывести «Барсу» из нынешней ситуации, так это именно Лапорта», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 58 очков в 27 турах. Команда Хави отстает на 1 очко от располагающейся на втором месте «Жироны» и уступает 8 баллов лидирующему «Реалу».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
3
7
Читайте также
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Литвинов нашел виновных в ситуации с Промесом, а Абаскаль не смог спастись победой в Кубке
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Барселоны» Хави: «Ла лига еще не проиграна»

Хави: «Не хочу обсуждать то, кто станет тренером «Барселоны» после меня»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 28 21 6 1 60-18 69
2
 Жирона 28 19 5 4 59-33 62
3
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
4
 Атлетико 28 17 4 7 54-31 55
5
 Атлетик 28 15 8 5 48-26 53
6
 Р. Сосьедад 28 11 10 7 40-31 43
7
 Бетис 28 10 12 6 34-31 42
8
 Валенсия 27 11 7 9 32-31 40
9
 Лас-Пальмас 28 10 7 11 29-31 37
10
 Осасуна 28 10 6 12 31-39 36
11
 Вильярреал 28 9 8 11 46-51 35
12
 Хетафе 28 8 11 9 36-42 35
13
 Алавес 28 8 8 12 26-33 32
14
 Севилья 28 6 10 12 35-42 28
15
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
16
 Р. Вальекано 28 5 11 12 23-38 26
17
 Сельта 28 5 9 14 30-43 24
18
 Кадис 28 3 13 12 20-38 22
19
 Гранада 27 2 8 17 30-57 14
20
 Альмерия 28 0 10 18 27-57 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
16.03 16:00
Мальорка – Гранада
 - : -
16.03 18:15
Осасуна – Реал
 - : -
16.03 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
16.03 23:00
Атлетик – Алавес
 - : -
17.03 16:00
Севилья – Сельта
 - : -
17.03 18:15
Лас-Пальмас – Альмерия
 - : -
17.03 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
17.03 20:30
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
17.03 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 7
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 20 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости