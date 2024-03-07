Хави назвал Лапорту лучшим президентом в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о работе президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Свой пост функционер занимает с марта 2021 года.

«Лапорта — лучший президент в истории «Барселоны», что он должен доказать еще раз. Он опытен, позитивен и обладает лидерскими качествами. Если и есть кто-то, кто способен вывести «Барсу» из нынешней ситуации, так это именно Лапорта», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 58 очков в 27 турах. Команда Хави отстает на 1 очко от располагающейся на втором месте «Жироны» и уступает 8 баллов лидирующему «Реалу».