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Хави о победе над «Валенсией»: «Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:0).

«Это очень важная победа, особенно важно то, что мы добились ее на последней минуте. Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов. Мы пытались о нем забыть, но это тяжело. Мы принимали плохие решения: били, когда следовало отдавать пас, и отдавали пас, когда нужно было ударить. Все это — следствие беспокойства.

Команда заслужила эту победу. Игроки приложили значительные усилия и получили награду на последних секундах. Впрочем, мы заслуживали забить и раньше. Мы не лидеры и хотим оказывать давление на «Реал». Сейчас мы вышли на первое место, хотя у мадридцев матч в запасе», — приводит слова Хави Marca.

Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
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«Барселона» вырвала победу у «Валенсии» в концовке матча и вышла на первое место в ла лиге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
9
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
17
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 3 : 1
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 3 : 2
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 0 : 1
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 0 : 1
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
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Бетис

 9 2 2
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Давид Гарсия

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