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29 октября, 23:58

«Барселона» вырвала победу у «Валенсии» в концовке матча и вышла на первое место в ла лиге

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29 октября. Валенсия. «Валенсия» — «Барселона» — 0:0.
Фото Reuters

29 октября «Валенсия» дома уступила «Барселоне» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный гол на 90+3-й минуте встречи забил форвард Роберт Левандовски.

Каталонская команда с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» располагается на 10-й строчке с 15 баллами. На втором месте «Реал» (31), у которого матч в запасе.

Ранее команда Хави с разгромным счетом уступила «Баварии» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

5 ноября «Барселона» примет «Альмерию», а «Валенсия» в гостях встретится с «Реал Сосьедадом».

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
0:1
Барселона

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
2
1
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«Севилья» дома проиграла «Райо Вальекано»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
9
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
17
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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38 тур
28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 3 : 1
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 3 : 2
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 0 : 1
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 0 : 1
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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