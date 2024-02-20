Хави прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Кварацхелии

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает об информации о том, что каталонцы хотят подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Кварацхелия — один из лучших игроков на своей позиции. Нам нужно будет быть с ним внимательнее», — приводит слова Хави Barca Times.

В СМИ писали, что «Барселона» собирается подписать Кварацхелию летом 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 5 результативными передачами.

Завтра, 21 февраля, «Барселона» сыграет с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.