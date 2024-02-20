Журналист AS Эспина заявил, что не слышал в Испании критику трансфера Захаряна

Журналист спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Не могу назвать трансфер Захаряна худшим в ла лиге за последнее время. Было много плохих трансферов, большое количество игроков не оправдали ожиданий. Честно говоря, я не видел, чтобы в Испании вообще критиковали трансфер Захаряна, пока что Арсен провел здесь всего несколько месяцев. Еще рано делать какие-то выводы, нужно подождать», — цитирует Эспина «РБ Спорт».