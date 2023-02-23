Хави: «Никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи»
Хави отреагировал на слова Карл-Хайнца Румменигге
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слова экс-гендиректора «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге о судействе.
Ранее функционер заявил, что у него всегда было странное ощущение насчет судейства, когда «Бавария» выступала в Испании.
«Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе высказанному Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в Испании, ни в Европе. Это уж точно», — сказал Хави на пресс-конференции.
«Барса» является лидером чемпионата Испании на данный момент.
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|
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|5
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|43
|
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|31-17
|41
|
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|11
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|29-23
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|
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|7
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|
9
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|22
|9
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|9
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|
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|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
11
|Жирона
|22
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|9
|33-33
|27
|
12
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|
13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|
14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|
18
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|
19
|Валенсия
|22
|5
|5
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|26-27
|20
|
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|Эльче
|22
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|15-45
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35 тур
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|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|- : -
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|- : -
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
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Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|12
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
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|2
|3
|
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Стефан Савич
Атлетико
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|2
|2
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