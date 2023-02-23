Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:56

Хави: «Никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи»

Хави отреагировал на слова Карл-Хайнца Румменигге
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слова экс-гендиректора «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге о судействе.

Ранее функционер заявил, что у него всегда было странное ощущение насчет судейства, когда «Бавария» выступала в Испании.

«Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе высказанному Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в Испании, ни в Европе. Это уж точно», — сказал Хави на пресс-конференции.

«Барса» является лидером чемпионата Испании на данный момент.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Бавария
ФК Барселона
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави признался, что не удивлен результатами Артеты в «Арсенале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости