Хави: «Никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слова экс-гендиректора «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге о судействе.

Ранее функционер заявил, что у него всегда было странное ощущение насчет судейства, когда «Бавария» выступала в Испании.

«Я с уважением отношусь к любому мнению, в том числе высказанному Румменигге, но я никогда не чувствовал, что судьи помогали мне выигрывать трофеи. Ни в Испании, ни в Европе. Это уж точно», — сказал Хави на пресс-конференции.

«Барса» является лидером чемпионата Испании на данный момент.