Педри выбыл на две недели из-за травмы
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри был травмирован, сообщает журналист Хави Мигель.
По данным источника, у игрока мышечный дискомфорт. Футболист пропустит матч с «Альмерией» в чемпионате Испании и товарищескую игру в Далласе. Восстановление хавбека займет две недели.
У Педри это второе повреждение в нынешнем сезоне. Ранее из-за травмы подколенного сухожилия он пропустил 71 день.
Напомним, в этом сезоне 21-летний испанец участвовал в 11 матчах за «Барсу», забив 1 гол и сделав 1 ассист.
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|17
|14
|2
|1
|41-20
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|3
|1
|38-11
|42
|
3
|Барселона
|17
|10
|5
|2
|31-19
|35
|
4
|Атлетико
|16
|11
|1
|4
|32-16
|34
|
5
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|Р. Сосьедад
|17
|8
|6
|3
|29-18
|30
|
7
|Бетис
|17
|6
|9
|2
|19-17
|27
|
8
|Лас-Пальмас
|17
|7
|4
|6
|15-14
|25
|
9
|Хетафе
|17
|6
|7
|4
|21-20
|25
|
10
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|18-22
|20
|
11
|Р. Вальекано
|17
|4
|8
|5
|16-23
|20
|
12
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
13
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|14-23
|16
|
14
|Вильярреал
|17
|4
|4
|9
|23-33
|16
|
15
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
16
|Кадис
|17
|2
|8
|7
|14-24
|14
|
17
|Севилья
|16
|2
|7
|7
|20-24
|13
|
18
|Сельта
|17
|2
|7
|8
|16-25
|13
|
19
|Гранада
|17
|1
|5
|11
|20-37
|8
|
20
|Альмерия
|17
|0
|5
|12
|17-39
|5
Результаты / календарь
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38 тур
|19.12
|21:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|19.12
|23:30
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|19.12
|23:30
|
Гранада – Севилья
|- : -
|20.12
|21:00
|
Барселона – Альмерия
|- : -
|20.12
|23:30
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|- : -
|20.12
|23:30
|
Вильярреал – Сельта
|- : -
|21.12
|21:00
|
Бетис – Жирона
|- : -
|21.12
|21:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|21.12
|23:30
|
Алавес – Реал
|- : -
|21.12
|23:30
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Артем Довбик
Жирона
|10
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|10
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|14
|1
|0
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