Де Йонг признался, что «Барселона» нуждалась в победе
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился эмоциями после победы своей команды над «Вильярреалом» в матче 10-го тура ла лиги (3:0).
«После неудачных результатов, через которые мы прошли в последние недели, мы нуждались в победе — она очень важна для атмосферы в команде.
Мне не важно, на какой позиции я играю. Я чувствую себя комфортно, когда активно вовлечен в игру и постоянно касаюсь мяча, как это было сегодня», — цитирует де Йонга Movistar.
После десяти туров «Вильярреал» идет на 9-й строчке ла лиги, набрав 15 очков. «Барселона» расположилась на 2-м месте, имея в активе 25 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|9
|1
|0
|25-8
|28
|
2
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Р. Сосьедад
|10
|7
|1
|2
|16-12
|22
|
4
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
5
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
11
|Вальядолид
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|
12
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|
13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|
16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
18
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|
19
|Кадис
|10
|1
|4
|5
|4-17
|7
|
20
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|0 : 0
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|4 : 1
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|0 : 3
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|3 : 2
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|1 : 0
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|8
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3