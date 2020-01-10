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Хави может возглавить «Барселону»

16:10
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави?, возглавляющий катарский «Аль-Садд», может сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера каталонской команды, информирует радиостанция Rac1.

Отмечается, что после поражения после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль встретились с Хави и обсудили возможное сотрудничество.

39-летний Хави является воспитанником каталонского клуба. «Аль-Садд» он возглавляет с мая 2019 года.

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