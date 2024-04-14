Хави доволен игрой Кубарси в матче с «Кадисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил защитника Пау Кубарси после матча 31-го тура ла лиги с «Кадисом» (1:0).

«Думаю, Кубарси ознаменует собой эру в «Барселоне». Он всегда выбирает правильный вариант, когда соперники прессингуют. Он очень здорово выглядит в единоборствах, и на вид ему совсем не 17 лет», — сказал Хави после матча.

В этом сезоне ла лиги футболист провел 15 матчей за «Барселону».