Феликс отметил игру «Кадиса» против «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс отреагировал не победный матч команды в 31-м туре ла лиги против «Кадиса» (1:0).
«Очень рады, что завоевали три очка. Во второй половине было непросто, соперник провел матч жизни, они хорошо играли», — заявил игрок после матча.
В следующем тур «Барселоне» предстоит сыграть с «Реалом». Матч пройдет 21 апреля.
«Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Команда Хави отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков. «Кадис» находится на 18-й строчке с 25 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
9
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
10
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
11
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25-38
|31
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30-60
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 1
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|3 : 1
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|0 : 1
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|0 : 1
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|- : -
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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