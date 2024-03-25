Хавбек «Реала» Кроос поделился мнением о своем будущем

Полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Кроос рассказал, когда примет решение о своем будущем.

«Мое будущее? Я приму решение через месяц или два. Посмотрим», — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

В этом сезоне Кроос участвовал в 38 матчах за «Реал», забив 1 гол и сделав 7 результативных передач. Его контракт с мадридцами рассчитан до конца сезона. Трансферная стоимость 34-летнего Крооса — 14 миллионов евро.