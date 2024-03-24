Зидан — о Беллингеме: «Потрясающий футболист, «Реалу» повезло»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника мадридцев Джуда Беллингема.

«Джуд — потрясающий футболист, нам повезло иметь его в «Реале». Он очень хорош, надеюсь, Беллингем принесет нам много трофеев», — приводит слова Зидана Madrid Zone.

20-летний Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за мадридцев 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.