Винисиус назвал лучшего защитника, против которого он играл

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высоко оценил игру защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

«Мы всегда хотим играть против лучших игроков, таких как Кайл Уокер. Он лучший защитник из всех, с которыми я когда-либо сталкивался, у нас всегда выходят очень хорошие противостояния», — приводит слова Madrid Universal.

В нынешнем сезоне 33-летний Уокер сыграл 37 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Защитник является пятикратным чемпионом Англии и четырехкратным победителем Кубка Англии. В сезоне-2022/23 он вместе с «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов.