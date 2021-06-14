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Хамес заявил, что не рассчитывает на возвращение в «Реал»

08:58
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес заявил, что не рассчитывает на возможное возвращение в «Реал».

«Я не знаю, вернусь ли я в «Реал». Не думаю, что это произойдет. Если я останусь в «Эвертоне» на следующий сезон, то буду доволен. Вряд ли Анчелотти захочет подписать меня в «Реал». Мой цикл в «Королевском клубе» уже закончен, я туда уже не вернусь, но я все еще молод», — приводит Goal слова Хамеса.

Хамес Родригес выступал за «Реал» c 2014 по 2020 год. В сезоне-2020/21 29-летний колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/james-rodriguez-not-expecting-real-madrid-reunion-with-ancelotti-/kahwqdsq6lpz1mw1lxvram6r8

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