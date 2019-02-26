Хамес Родригес: "У меня никогда не было проблем с Зиданом. Он хороший парень"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", заявил, что у него не было проблем в отношениях с бывшим главным тренером "королевского клуба" Зинедином Зиданом. 27-летний колумбиец добавил, что ему всегда нравилось выступать за "сливочных".

- У меня никогда не было проблем с Зиданом. Он хороший парень, - приводит слова Хамеса Mundo Deportivo. - Я не могу скрывать, что мне всегда нравилось играть за "Реал". Это команда, о которой я мечтал, за которую всегда хотел выступать.

Напомним, Хамес перешел в "Реал" в 2014 году. В составе "королевского клуба" он выигрывал чемпионат Испании и дважды становился победителем Лиги чемпионов. В 2017 году Хамес перешел в "Баварию" на правах аренды, рассчитанной на два сезона.

В текущем сезоне Хамес провел 19 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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