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Гвардьола признался, что был медленным центральным полузащитником

12:36
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что ему бы пришлось сложно в современном футболе. Большую часть карьеры он провел в «Барселоне».

— Я был в лучшей форме в 23 или 24 года, — цитирует испанского специалиста Goal. — Был медленным центральным полузащитником, не мог бить, идти в дриблинг, плох в воздухе, не был быстрым.

Я справился, мне помог стиль игры «Барселоны». Иногда смотрю свои матчи, а теперь не могу играть даже в шутку. Сейчас все гораздо лучше подготовлены, у них есть обучающие технологии, физиологи, врачи.

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