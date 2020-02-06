Гвардьола признался, что был медленным центральным полузащитником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что ему бы пришлось сложно в современном футболе. Большую часть карьеры он провел в «Барселоне».

— Я был в лучшей форме в 23 или 24 года, — цитирует испанского специалиста Goal. — Был медленным центральным полузащитником, не мог бить, идти в дриблинг, плох в воздухе, не был быстрым.

Я справился, мне помог стиль игры «Барселоны». Иногда смотрю свои матчи, а теперь не могу играть даже в шутку. Сейчас все гораздо лучше подготовлены, у них есть обучающие технологии, физиологи, врачи.