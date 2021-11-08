Гвардиола посетит презентацию Хави на посту главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует посетить презентацию бывшего полузащитника «Барселоны» Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонского клуба, сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.

По информации источника, тренер прибыл в Барселону 7 ноября, отменив ради презентации Хави ранее запланированные мероприятия.

Презентация нового тренера каталонского клуба пройдет 8 ноября на стадионе «Камп Ноу». После мероприятия состоится пресс-конференция.

Гвардиола был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонский клуб трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды стал обладателями Кубка страны, а также два раза стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.