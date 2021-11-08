Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Гвардиола посетит презентацию Хави на посту главного тренера «Барселоны»

08:54
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует посетить презентацию бывшего полузащитника «Барселоны» Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонского клуба, сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.

По информации источника, тренер прибыл в Барселону 7 ноября, отменив ради презентации Хави ранее запланированные мероприятия.

Презентация нового тренера каталонского клуба пройдет 8 ноября на стадионе «Камп Ноу». После мероприятия состоится пресс-конференция.

Гвардиола был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонский клуб трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды стал обладателями Кубка страны, а также два раза стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MatteMoretto/status/1457437281288065031

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
Россияне победили в главном турнире года по CS: GO
0