Спортивный директор «Жироны»: «Все хотят, чтобы мы выиграли чемпионат Испании»

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (4:2).

«Да, это самое прекрасное, что я испытываю, и именно поэтому я нахожусь в эйфории. Все комментируют нас и хотят, чтобы мы выиграли чемпионат Испании. Профессионалу нравится, когда проект признается и это максимум, что может услышать профессионал», — приводит слова Карселя AS.

После этого матча «Жирона» с 41 очком поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив «Реал» (39), «Барселона» с 34 очками — на четвертой строчке.