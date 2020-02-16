«Гранада» вырвала победу у «Вальядолида»

«Гранада» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании одержала волевую победу над «Вальядолидом» — 2:1. Хозяева с 33 очками в активе занимают 9-е место в турнирной таблице. Гости (26) — 15-е.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Гранада» — «Вальядолид» — 2:1 (0:0)

Голы: Гвардьола, 56 (0:1). Пуэртас, 81 (1:1). Фернандес, 90+6 (2:1).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Диас (Пуэртас, 61), Мартинес, Х.Санчес, Нева, Гоналон, Эррера, Вадильо (Вико, 71), Фернандес, Жил Диаш (Мачис, 53).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Алькарас, Сан Эметерио, Оскар Плано (Антоньито, 90+3), Энес Унал, Гвардьола (Мичел, 79), Вилья (Рубио, 75).

Предупреждения: Сан Эметерио, 11. Фулькье, 16. Фернандес, 31. Оскар Плано, 45.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

15 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».