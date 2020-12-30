«Гранада» победила «Валенсию» в матче с тремя удалениями, Черышев отдал голевой пас

«Гранада» обыграла «Валенсию» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:1. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте. В эпизоде с забитым мячом «Валенсии» он стал автором голевой передачи.

Для Черышева это первое результативное действие с 13 сентября. Тогда он отдал голевой пас в игре с «Леванте» (4:2).

В игре было зафиксировано три удаления за семь минут. Кроме того, на 15-й минуте судьи не засчитали гол «Гранады» в результате консультации с ВАР.

«Валенсия» занимает 16-е место в таблице ла лиги, «Гранада» идет седьмой.

Чемпионат Испании

Лига 1

16-й тур

«Гранада» — «Валенсия» — 2:1 (1:1)

Голы: Гамейро, 36 (0:1). Кенеди, 45+3 (1:1). Хорхе Молина, 88 (2:1).

«Гранада»: Силва, Фулькье (Кини, 73), Дуарте, Х.Санчес, Нева, Гоналон, Кенеди, Эррера, Сольдадо (Хорхе Молина, 68), Пуэртас (Соро, 73), Суарес (Х.Вальехо, 89).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Диакаби, Солер, Эскердо (Коиндреди, 87), Гамейро (М.Вальехо, 66), Черышев (Муса, 76), Хасон, Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Хасон, 9. Фулькье, 16. Васс, 33. Эррера, 40. Мангала, 48. Пуэртас, 72. Гоналон, 90+5.

Удаления: Хасон, 70. Гонсалу Гедеш, 73. Дуарте, 76.

Судья: Кордеро Вега.

30 декабря. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».