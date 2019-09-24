«Гранада» сыграла вничью с «Вальядолидом» и вышла на первое место в ла лиге

«Вальядолид» в 6-м туре чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Гранадой» — 1:1. Хозяев вперед на 12-й минуте вывел Оскар Плано. В конце первого тайма паритет восстановил Карлос Фернандес.

«Гранада» набрала 11 очков и возглавила турнирную таблдицу. «Вальядолид» (6) — 13-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Вальядолид» — «Гранада» — 1:1 (1:1)

Голы: Оскар Плано, 12 (1:0). К.Фернандес, 42 (1:1).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Алькарас, Сан Эметерио, Оскар Плано, Рамирес, Гвардьола (Энес Унал, 68), Вилья (Эрвиас, 73).

«Гранада»: Силва, Диас, Мартинес (Санчес, 79), Дуарте, Нева, Монторо, Гоналон (Эррера, 62), Пуэртас, Рамос (Мачис, 57), Вадильо, К.Фернандес.

Предупреждения: Алькарас, 6. Рамирес, 35. Кико Оливас, 71. Эррера, 77. Санчес, 90.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

24 сентября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

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