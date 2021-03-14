«Гранада» одержала победу над «Реалом Сосьедадом»
«Гранада» одержала победу над «Реалом Сосьедадом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. «Гранада» переиграла соперника со счетом 1:0.
«Реал Сосьедад» прервал серию удачных матчей в чемпионате, но остается на пятом месте в турнирной таблице (45 очков).
Чемпионат Испании. Лига 1
27-й тур
«Гранада» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
Гол: Санчес, 52.
«Гранада»: Силва, Фулькье (Диас, 49), Кини, Дуарте, Санчес, Вико (Гоналон, 53), Кенеди, Эррера, Кина (Пуэртас, 53), Брайс (Монторо, 67), Сольдадо (Хорхе Молина, 68).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Гевара, 78), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Гуриди, 28), Ильярраменди (Барренечеа, 78), Мерино, Субельдия, Янузай (Порту, 63), Оярсабаль, Исак (Баутиста, 63).
Предупреждения: Кенеди, 81. Порту, 85. Санчес, 85. Гевара, 88. Баутиста, 90+5.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
14 марта. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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