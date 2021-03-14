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«Гранада» одержала победу над «Реалом Сосьедадом»

20:09
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«Гранада» одержала победу над «Реалом Сосьедадом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. «Гранада» переиграла соперника со счетом 1:0.

«Реал Сосьедад» прервал серию удачных матчей в чемпионате, но остается на пятом месте в турнирной таблице (45 очков).

Чемпионат Испании. Лига 1

27-й тур

«Гранада» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)

Гол: Санчес, 52.

«Гранада»: Силва, Фулькье (Диас, 49), Кини, Дуарте, Санчес, Вико (Гоналон, 53), Кенеди, Эррера, Кина (Пуэртас, 53), Брайс (Монторо, 67), Сольдадо (Хорхе Молина, 68).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Гевара, 78), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Гуриди, 28), Ильярраменди (Барренечеа, 78), Мерино, Субельдия, Янузай (Порту, 63), Оярсабаль, Исак (Баутиста, 63).

Предупреждения: Кенеди, 81. Порту, 85. Санчес, 85. Гевара, 88. Баутиста, 90+5.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

14 марта. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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