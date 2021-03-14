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«Сельта» и «Атлетик сыграли вничью. Команды идут рядом в турнирной таблице

17:52
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Матч 27-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Атлетиком» завершился вничью со счетом 0:0.

У команд стало по 34 очка. Они расположились рядом в турнирной таблице: «Сельта» идет на девятом месте, «Атлетик» — на десятом.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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