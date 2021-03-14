«Сельта» и «Атлетик сыграли вничью. Команды идут рядом в турнирной таблице
Матч 27-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Атлетиком» завершился вничью со счетом 0:0.
У команд стало по 34 очка. Они расположились рядом в турнирной таблице: «Сельта» идет на девятом месте, «Атлетик» — на десятом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю