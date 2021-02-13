Зидан: «Не знаю, что у Бэйла случилось с Моуринью»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации нападающего Гарета Бэйла, выступающего в нынешнем сезоне за «Тоттенхэм» на правах аренды.
«Как тренер я желаю Бэйлу всего наилучшего. Я не знаю, что у них случилось с Моуринью. Я надеюсь, что у Гарета все хорошо, как у всех наших игроков», — цитирует Зидана Marca.
Ранее британские СМИ сообщали, что Моуринью устал от Бэйла, поэтому валлиец, вероятно, вернется в «Реал» летом.
Бэйл провел 6 матчей в АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол.
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