Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

«Валенсия» в матче 7-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. Победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Для легионера сборной России это был первый выход в примере в основном составе клуба.

«Валенсия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Атлетик» — «Валенсия» — 0:1 (0:1)

Гол: Черышев, 27.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 83), Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 62), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Ибаи Гомес (Адурис, 61), Иньяки Уильямс.

«Валенсия»: Силлессен, Гарай (Габриэл Паулиста, 46), Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Коклен, Родриго, Черышев (Собрино, 85), Гомес (Вальехо, 68), Торрес.

Предупреждения: Черышев, 20. Родриго, 34. Диакаби, 46. Лопес, 50. Адурис, 77. Силлессен, 88. Васс, 90+5.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

28 сентября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

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