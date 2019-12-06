Главный тренер «Вальядолида» подписал новый контракт с клубом
09:37
Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес подписал новый контракт с клубом. 43-летний специалист продлил соглашение с клубом до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт команды.
«Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков в 15 матчах.
???#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/mNUtuRI3rx— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 5, 2019
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...