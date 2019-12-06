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Главный тренер «Вальядолида» подписал новый контракт с клубом

09:37
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Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес подписал новый контракт с клубом. 43-летний специалист продлил соглашение с клубом до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт команды.

«Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков в 15 матчах.

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