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Главный тренер сборной Норвегии анонсировал переход Эдегора в «Арсенал»

10:07
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен подтвердил предстоящий переход полузащитника Мартина Эдегора из «Реала» в «Арсенал».

«Эдегор присоединяется к новой лиге и команде, которая, несомненно, значительно усилилась в последнее время, одержала несколько хороших побед и поднялась в таблице. Но это команда, которая пока выступает ниже своих возможностей. Они находятся в стадии становления», — приводит слова Сольбаккена VG.

22-летний норвежец был близок к возвращению в «Реал Сосьедад», но после звонка главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты игрок передумал. «Реал» настаивает на том, чтоб Эдегор ушел в полугодичную аренду без права выкупа.

Норвежский полузащитник провел 9 матчей в сезоне за «Реал». Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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