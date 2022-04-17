Перес дал понять Анчелотти, что трансферы для «Реала» возможны только в случае продаж

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в пятницу, 15 апреля, встретился с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом , сообщает Marca.

По информации источника, на встрече обсуждалось возможное усиление состава, однако президент «Реала» дал тренеру понять, что покупки возможны только в случае продаж.

При этом, мадридский клуб уверен, что благодаря продажам защитника Марсело, а также полузащитников Гарета Бэйла и Иско, может заработать от 75 до 100 миллионов евро.

Отмечается, что «Реалу» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельен Тчуамени, однако у клуба есть уверенность в собственных воспитанниках.

Также на встрече обсуждался переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ», который считают в клубе вопросом времени.