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Перес дал понять Анчелотти, что трансферы для «Реала» возможны только в случае продаж

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в пятницу, 15 апреля, встретился с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, сообщает Marca.

По информации источника, на встрече обсуждалось возможное усиление состава, однако президент «Реала» дал тренеру понять, что покупки возможны только в случае продаж.

При этом, мадридский клуб уверен, что благодаря продажам защитника Марсело, а также полузащитников Гарета Бэйла и Иско, может заработать от 75 до 100 миллионов евро.

Отмечается, что «Реалу» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Орельен Тчуамени, однако у клуба есть уверенность в собственных воспитанниках.

Также на встрече обсуждался переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ», который считают в клубе вопросом времени.

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 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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Р. Сосьедад – Бетис
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Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
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