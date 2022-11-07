Анчелотти: «Бензема не сыграет с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травмированных игроках перед матчем с «Райо Вальекано» в 13-м туре чемпионата Испании.

«Карим не будет играть, потому что он не совсем в порядке. Казалось, что все хорошо, но это не так и завтра его не будет. Не думаю, что Рюдигер сыграет против «Кадиса» [10 ноября], но Карим успеет восстановиться», — сказал Анчелотти перед матчем.

Рюдигер восстанавливается после повреждения бедра, Бензема — после мышечной травмы.

«Реал» сыграет на выезде против «Райо» сегодня, 7 ноября. Начало — в 23.00.