Анчелотти: «Бензема не сыграет с «Райо Вальекано»
Анчелотти рассказал о травмированных игроках «Реала» перед матчем с «Райо Вальекано»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травмированных игроках перед матчем с «Райо Вальекано» в 13-м туре чемпионата Испании.
«Карим не будет играть, потому что он не совсем в порядке. Казалось, что все хорошо, но это не так и завтра его не будет. Не думаю, что Рюдигер сыграет против «Кадиса» [10 ноября], но Карим успеет восстановиться», — сказал Анчелотти перед матчем.
Рюдигер восстанавливается после повреждения бедра, Бензема — после мышечной травмы.
«Реал» сыграет на выезде против «Райо» сегодня, 7 ноября. Начало — в 23.00.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|11
|1
|1
|31-4
|34
|
2
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
3
|Атлетико
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|
4
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|
5
|Осасуна
|13
|7
|2
|4
|15-12
|23
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|
7
|Атлетик
|13
|6
|3
|4
|21-14
|21
|
8
|Вильярреал
|13
|5
|3
|5
|14-10
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Вальядолид
|13
|5
|2
|6
|13-18
|17
|
11
|Мальорка
|13
|4
|4
|5
|12-13
|16
|
12
|Валенсия
|13
|4
|4
|5
|19-15
|16
|
13
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|
14
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|
15
|Жирона
|13
|3
|4
|6
|18-21
|13
|
16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|
17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|
18
|Севилья
|13
|2
|5
|6
|12-20
|11
|
19
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|
20
|Эльче
|13
|0
|4
|9
|9-29
|4
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36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|2 : 1
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|0 : 0
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|2 : 1
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|1 : 2
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|2 : 0
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|1 : 1
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|1 : 1
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|0 : 2
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|1 : 1
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|11
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|11
|1
|5
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