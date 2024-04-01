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Анчелотти — о победе над «Атлетиком»: «Родриго был важнейшим игроком матча»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0).

— Учитывая, что многие игроки вернулись из своих сборных после перерыва, матч мог быть сложным, — приводит слова Анчелотти As со ссылкой на пресс-службу клуба. — Мы очень хорошо начали и вскоре вышли вперед. В обороне мы были компактны, действовали организованно и не рисковали. Мы играли очень интенсивно.

— Практически до 50-й минуты мы не видели Лунина в игре. Радует ли его такая надежность в обороне и практически полное отсутствие моментов?

— У всех в команде есть своя роль: нападающие жертвуют собой, а в защите все спокойно, команда в порядке. Сегодня можно было прессинговать чуть выше, но у нас не было сил для этого, потому что Беллингем и Вальверде не были готовы на 100 процентов.

— Как оцените игру Родриго и его голы?

— Мы были уверены, что он что-то сделает в этом матче. Возможно, эта позиция нравится ему больше других. Думаю, они с Винисиусом очень хороши в связке. Он был важнейшим игроком матча.

«Реал» одержал третью победу в ла лиге подряд. Беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате Испании длится 24 матча — 18 побед и 6 ничьих. Команда Карло Анчелотти набрала 75 очков и оторвалась от идущей на втором месте «Барселоны» (67). «Атлетик» с 56 очками — на 4-й строчке.

Карло Анчелотти
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
0
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Родриго — о переходе Мбаппе: «Я сяду на скамейку запасных? Это будет счастливой проблемой для Анчелотти»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
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Жирона – Бетис
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Алавес – Р. Сосьедад
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31.03 22:00
Реал – Атлетик
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Джуд Беллингем

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 16
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 16
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Осасуна

 16
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Алекс Баэна

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Атлетик

 8
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Роберт Левандовски

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 8
И К Ж
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Чими Авила

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 23 2 5
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Реал

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Хетафе

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