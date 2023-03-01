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Сегодня, 18:45

Хави назвал «Реал» фаворитом предстоящего матча в Кубке Испании

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Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» рассказал о настрое команды на предстоящую игру.

«Реал» выиграл все последние титулы, а мы пока лишь в процессе становления, — приводит Football Espana слова 43-летнего испанского тренера. — В прошлом матче мы обыграли мадридцев, показав выдающийся футбол, но в то же время это команда, которая недавно разгромила «Ливерпуль» на его поле. Я должен быть честен — я вижу «Реал» явным фаворитом предстоящего матча. Давайте не забывать, что мы говорим о действующем чемпионе Испании и победителе Лиги чемпионов. В то же время, мы можем доставить нашему сопернику неприятностей и уже демонстрировали это».

Главный тренер «Барселоны» также ответил на вопрос, не испытывает ли команда страх с учетом последних неудачных результатов.

«Страх — это негативные эмоции, а мы должны мыслить позитивно. До последнего времени мы показывали неплохие результаты. Мы находимся в идеальной ситуации для того, чтобы завоевывать титулы, включая преимущество в семь очков в турнирной таблице ла лиги. Да, все может пойти не так, как нужно, но мы работаем над тем, чтобы этого не допустить», — отметил Хави.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в четверг, 2 марта, начало в 23:00 (мск).

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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