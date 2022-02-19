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Сегодня, 16:39

Тебас: «У ла лиги наименьшие потери в пандемию. АПЛ пострадала больше всех»

Тебас заявил, что ла лига пострадала от пандемии коронавируса меньше всех среди топ-5 лиг Европы
Карен Саркисян
Корреспондент

Глава ла лиги Хавьер Тебас рассказал, какая лига пострадала от пандемии коронавируса больше всех.

«АПЛ пострадала больше всех, — приводит слова Тебаса El Periodico de Espana. — Затем идут лига 1, серия А и бундеслига. У ла лиги наименьшие потери в пандемию среди топ-5 европейских лиг».

Он объяснил, почему ла лига пострадала от пандемии меньше всех.

«Потому что у нас не было трансферов, и мы снизили зарплату футболистам, когда это нужно было сделать. Потратили меньше, если обобщать. У «Реала» не было убытков в период пандемии. В то же время убыток «Манчестер Сити» — 240 миллионов евро, «ПСЖ» — 300 миллионов евро, «Ювентуса» — 200 миллионов евро. Ла лига — турнир, потерявший меньше всех, и с отрывом», — рассказал Тебас.

Ранее глава ла лиги обвинил «ПСЖ» в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Источник: https://www.epe.es/es/deportes/20220218/javier-tebas-seguire-presidente-laliga-13254566

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Ювентус
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 - : -
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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