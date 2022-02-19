Тебас: «У ла лиги наименьшие потери в пандемию. АПЛ пострадала больше всех»

Тебас заявил, что ла лига пострадала от пандемии коронавируса меньше всех среди топ-5 лиг Европы

Глава ла лиги Хавьер Тебас рассказал, какая лига пострадала от пандемии коронавируса больше всех.

«АПЛ пострадала больше всех, — приводит слова Тебаса El Periodico de Espana. — Затем идут лига 1, серия А и бундеслига. У ла лиги наименьшие потери в пандемию среди топ-5 европейских лиг».

Он объяснил, почему ла лига пострадала от пандемии меньше всех.

«Потому что у нас не было трансферов, и мы снизили зарплату футболистам, когда это нужно было сделать. Потратили меньше, если обобщать. У «Реала» не было убытков в период пандемии. В то же время убыток «Манчестер Сити» — 240 миллионов евро, «ПСЖ» — 300 миллионов евро, «Ювентуса» — 200 миллионов евро. Ла лига — турнир, потерявший меньше всех, и с отрывом», — рассказал Тебас.

Ранее глава ла лиги обвинил «ПСЖ» в нарушении правил финансового фэйр-плей.