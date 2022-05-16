The Athletic: «Реал» согласовал условия контракта с Мбаппе

Мадридский «Реал» согласовал условия личного контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает The Athletic.

По данным источника, форвард еще не подписал соглашение с чемпионами ла лиги, и французский клуб пытается убедить 23-летнего игрока передумать.

Ранее Marca информировала, что «Реал» закрыл сделку по трансферу Мбаппе.

8 мая сообщалось, что «Королевский клуб» предложил французскому футболисту контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год после уплаты налогов с подписным бонусом в размере 180 миллионов евро. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижанами действует до конца июня 2022 года.