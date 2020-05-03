Гарай возобновил тренировки. Он перенес операцию на колене и переболел коронавирусом

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай продолжает восстанавливаться после операции на колене.

Экс-футболист «Зенита» получил травму в матче с «Сельтой» 1 февраля, после чего перенес операцию. Теперь аргентинец опубликовал в Instagram видео, где он выполняет упражнения во дворе своего дома, в том числе с мячом.

Напомним, что полтора месяца назад Гарай стал первым футболистом ла лиги, подтвердившим положительный тест на коронавирус.