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Гарай возобновил тренировки. Он перенес операцию на колене и переболел коронавирусом

11:45
Эсекиэль Гарай. Фото Instagram.
Эсекиэль Гарай. Фото Instagram.
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Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай продолжает восстанавливаться после операции на колене.

Экс-футболист «Зенита» получил травму в матче с «Сельтой» 1 февраля, после чего перенес операцию. Теперь аргентинец опубликовал в Instagram видео, где он выполняет упражнения во дворе своего дома, в том числе с мячом.

Esto va cogiendo forma ??? #G24

Публикация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

Напомним, что полтора месяца назад Гарай стал первым футболистом ла лиги, подтвердившим положительный тест на коронавирус.

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