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Гансо объяснил, почему «Барселона» 2011 года лучше, чем «Манчестер Сити» Гвардиолы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Гансо сравнил «Манчестер Сити» с «Барселоной» 2011 года.

Гансо играл против «Барселоны» в 2011 году за «Сантос» в финале клубного чемпионата мира. Бразильский клуб уступил с разгромным счетом (0:4).

«Кто лучше, та «Барселона» или «Манчестер Сити» Гвардиолы? «Барселона». «Манчестер Сити» — выдающаяся команда, но у той «Барселоны» был Месси — инопланетянин и гений мирового футбола. Им нельзя не восхищаться. Это было в 2011 году. Смотришь на него сейчас, как он эволюционировал, и в это трудно поверить. Кажется, с каждым годом он становится все лучше и лучше. Для меня было честью увидеть игру Месси вблизи», — приводит слова Гансо официальный сайт ФИФА.

Месси летом этого года перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами», выступающий в МЛС. В текущем сезоне 36-летний аргентинец провел 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Сантос
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Ла лига: как смотреть чемпионат Испании по футболу в России
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
6
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
7
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
8
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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Атлетик – Хетафе
 2 : 2
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Реал – Лас-Пальмас
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Вильярреал – Жирона
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27.09 22:30
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Валенсия – Р. Сосьедад
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