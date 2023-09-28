Гансо объяснил, почему «Барселона» 2011 года лучше, чем «Манчестер Сити» Гвардиолы
Бывший полузащитник сборной Бразилии Гансо сравнил «Манчестер Сити» с «Барселоной» 2011 года.
Гансо играл против «Барселоны» в 2011 году за «Сантос» в финале клубного чемпионата мира. Бразильский клуб уступил с разгромным счетом (0:4).
«Кто лучше, та «Барселона» или «Манчестер Сити» Гвардиолы? «Барселона». «Манчестер Сити» — выдающаяся команда, но у той «Барселоны» был Месси — инопланетянин и гений мирового футбола. Им нельзя не восхищаться. Это было в 2011 году. Смотришь на него сейчас, как он эволюционировал, и в это трудно поверить. Кажется, с каждым годом он становится все лучше и лучше. Для меня было честью увидеть игру Месси вблизи», — приводит слова Гансо официальный сайт ФИФА.
Месси летом этого года перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами», выступающий в МЛС. В текущем сезоне 36-летний аргентинец провел 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|7
|6
|1
|0
|18-8
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|13-6
|18
|
3
|Барселона
|7
|5
|2
|0
|18-8
|17
|
4
|Атлетик
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|
5
|Р. Сосьедад
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
6
|Р. Вальекано
|7
|3
|2
|2
|7-9
|11
|
7
|Валенсия
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|
8
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|13-5
|10
|
9
|Кадис
|7
|2
|3
|2
|6-8
|9
|
10
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|10-13
|8
|
11
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-11
|8
|
12
|Севилья
|6
|2
|1
|3
|11-9
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Вильярреал
|7
|2
|1
|4
|10-13
|7
|
15
|Мальорка
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
17
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
19
|Гранада
|6
|1
|0
|5
|9-17
|3
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|5 : 1
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|2 : 0
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|1 : 2
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|0 : 0
|27.09
|22:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|0 : 1
|28.09
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гранада – Бетис
|- : -
|28.09
|22:30
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1