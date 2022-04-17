«Леванте» в гостях победил «Гранаду»

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«Леванте» в гостях победил «Гранаду» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Гости взяли верх со счетом 4:1.

Отметим, что хозяева большую часть второго тайма играли в меньшинстве.

«Леванте» набрал 25 очков, но остается в зоне вылета, занимая 19-е место.

«Гранада» также ведет борьбу за выживание. Команда идет на 16-м месте (29 очков).